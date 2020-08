Dzięki wnukowi opowieści dziadka trafią do muzeum w Gozdowicach [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. youtube/infolinks Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Michał Kłos z Raciborza przyjechał do Siekierek specjalnie po to, aby stanąć w miejscu, które znał ze wspomnień dziadka. Teraz jego opowieść trafi do muzeum.

Władysław Kłos przemierzał szlak bojowy wraz z 2. Pułkiem Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego - wspomina jego wnuk Michał.



- Dla niego wojna skończyła się właśnie na Moście Siekierkowskim. Pamiętam od dziecka, dziadek lubił o tym opowiadać. Kiedy to dzień przed forsowaniem, przed główną ofensywą, znalazł się na moście i jako dowódca drużyny ckmów ulokowali się pod lokomotywą. Niemcy wysyłając samolot zwiadowczy namierzyli ich. Nie zdążyli się dostatecznie zamaskować i zbombardowali ich - opowiada Michał Kłos.



Władysław Kłos został ranny, ale zdołał się uratować. Ta historia to kolejne świadectwo potwierdzające, że obraz z filmu nakręconego w 1945 roku przedstawiający pociąg na stalowym moście, pochodzi właśnie z Siekierek - mówi Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum 1. Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej.



- Dla muzeum powstanie reportaż, fajne wspomnienie, które będziemy udostępniać dla zwiedzających w postaci odsłuchu. Liczę na to, że dzięki tej historii, którą składamy jak puzzle, dojdą kolejne, że zgłoszą się inne osoby, które mają różnego rodzaju ciekawe wspomnienia z forsowania Odry, jak również z osadnictwa. Ponieważ dużo osób przybyło na te tereny w 1945 roku i później - mówi Dworczyk.



Muzeum w Gozdowicach i Starych Łysogórkach cały czas prosi o kontakt osoby, które mają pamiątki z tamtego okresu, albo - jak Michał Kłos - mogą podzielić się wspomnieniami.