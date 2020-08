Nowe locum dla dzieci z Nawodnej i Lisiego Pola [ZDJĘCIA]

Dzieci z Nawodnej i Lisiego Pola, czyli dwóch wsi w gminie Chojna będą miały jeden oddział przedszkolny. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dzieci z Nawodnej i Lisiego Pola, czyli dwóch wsi w gminie Chojna będą miały jeden oddział przedszkolny. Trwa remont pomieszczeń.

Do tej pory oddziały przedszkolne były w obu wsiach, ale - jak tłumaczy Barbara Rawecka, burmistrz Chojny - teraz liczba dzieci jest zbyt mała, aby utrzymywać filię w Lisim Polu.



- Demografia jest nieubłagana. W momencie, kiedy w klasach mamy 3-5 dzieci i w drugiej szkole mamy podobnie, to ciężko jest utrzymywać dwie szkoły. Każdy wie o tym, że do oddziału przedszkolnego przychodzą nie tylko 6-latki, ale też młodsze dzieci. W związku z tym postanowiliśmy zrobić adaptację sali, która mieści się przy sali gimnastycznej - mówi burmistrz Rawecka.



Dzieci będą miały swoje miejsce w dawnej świetlicy przy sali sportowej w Nawodnej. Jak mówi Dariusz Josik, wykonawca inwestycji, przedszkolaki powinny móc witać nowy rok szkolny już w wyremontowanym pomieszczeniu.



- Wymiana drzwi wejściowych, elewacja, czyli wełna niepalna, grzejniki, nowa instalacja, cały remont kapitalny. Trzeba przygotować oddział przedszkolny do warunków takich, jakie powinny być według norm. Termin: miesiąc, do września powinniśmy się wyrobić - zapowiada Dariusz Josek.



Gmina wyda na remont około 120 tysięcy złotych.