Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Myśliborzu został zniszczony. Tablica się ukruszyła, a śruby - ułamały.

Aspirant Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej w Myśliborzu mówi jednak, że policja wciąż nie ma pewności, czy był to akt wandalizmu.



- W tej chwili prowadzone są czynności, aby ustalić, co było przyczyną. Czy to była wada konstrukcyjna, czy też działanie osób trzecich, czy też ewentualnie temperatury, które obecnie panują - powiedział asp. Poleszczuk.



Uszkodzona tablica została zabrana przez pracowników Starostwa Powiatowego. Trafiła do kamieniarza, który zajmie się jej naprawą.



Pomnik stanął w Myśliborzu w 2018 roku.