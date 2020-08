Międzyzdroje chcą się rozbudować [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Droga do Lubiewa, domki letniskowe i nowa ścieżka rowerowa. Międzyzdroje chcą rozbudować się w pasie nadmorskim w kierunku Świnoujścia.

Trwają prace, aby zmienić plan zagospodarowania terenów za ulicą Gryfa Pomorskiego - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- W tym momencie tam jest dukt leśny i chcemy, żeby można było swobodnie dojechać do Lubina, korzystając z tej drogi Gryfa Pomorskiego, która jest w tym momencie zamknięta. Tam jest zieleń i zabudowa przewidziana nie większa niż 16 metrów. Chcemy, żeby była tam tylko i wyłącznie funkcja usług turystycznych - tłumaczy Bobek.



Do realizacji tych zamierzeń droga jest jeszcze daleka. - Musimy uzyskać pozytywne zgody Urzędu Morskiego, RDOŚ i kilku innych instytucji. Następnie przyjmiemy ten plan do końca roku i przystąpimy do dyskusji z nadleśnictwem, w jaki sposób moglibyśmy tę drogę wspólnie stworzyć. Chcemy też to połączyć z doprowadzeniem kanalizacji do Lubiewa - dodaje Bobek.



Niezależnie od planów budowy drogi do Lubiewa i przeznaczenia terenów na domki letniskowe, jeszcze w tym roku ruszy tu inwestycja związana z przebudową istniejącego szlaku rowerowego. Trasa nie będzie już prowadzić lasem, a koroną wydm z widokiem na Zatokę Pomorską.