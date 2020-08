Ratownicy medyczni pobici na weselu w Świdwinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę rano zespół ratownictwa medycznego otrzymał wezwanie do nieprzytomnej kobiety na weselu w Świdwinie. Kiedy ratownicy przyjechali na miejsce, zostali zaatakowani przez weselników, którzy siłą wyciągnęli z karetki kierowcę.

Cios w twarz i klatkę piersiową otrzymał też jeden z ratowników medycznych. Nawet podczas udzielania pomocy kobiecie ratownicy byli kopani przez pijanych gości weselnych - mówi Paulina Targaszewska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- W grę wchodzi alkohol, ale absolutnie nie można tutaj tłumaczyć tej sytuacji tym, że weselnicy go spożywali, bo przecież sami wezwali pomoc. Sami oczekiwali tej pomocy od ratowników medycznych i powinni pozwolić im spokojnie wykonywać ich medyczne czynności ratunkowe. Natomiast tutaj niestety zaczęło się od agresji i niestety na tej agresji też się skończyło - mówi Targaszewska.



Sprawcę powinniśmy złapać w ciągu kilku godzin - powiedzieli nam świdwińscy policjanci. Jeden z mężczyzn bawiący się na weselu stwierdził, że ratownicy jechali zbyt długo, dlatego siłą wyciągnął z auta kierowcę karetki. Ten sam mężczyzna uderzył w twarz i klatkę piersiową innego sanitariusza - wynika z wstępnych ustaleń policji.



Mamy już ustalenia, kim najprawdopodobniej jest napastnik - tłumaczy aspirant sztabowy Aneta Sękalska-Cybul z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.



- W tej chwili podejmujemy działania zmierzające ku zatrzymaniu tego mężczyzny. Myślę, że to niebawem zostanie zrealizowane. Wiemy, że jeden z uczestników był bardzo agresywny w stosunku do sanitariuszy, którzy udzielali pomocy jednemu z weselników. Bardzo prawdopodobne, że winę również w tej sytuacji będą ponosić inne osoby - mówi Sękalska-Cybul.



Jak dodaje Paulina Targaszewska, ataki na ratowników pogotowia zdarzają się regularnie. Zwłaszcza latem, kiedy wypoczynkowi często towarzyszy alkohol lub inne - mniej legalne - używki.



- Niestety ratownicy medyczni cały czas się spotykają z agresją. Ostatnio w piątek w Szczecinie mieliśmy taką sytuację, kiedy ratownicy medyczni dotarli pod szpital, pacjent wyciągnął nóż i zaczął im grozić. Także takie sytuacje niestety zdarzają się bardzo często - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Weselników ze Świdwina odwiedziła policja. Ratownicy medyczni złożyli już zeznania. Mają urazy twarzy oraz rąk. Do tego weselnicy podarli im robocze kombinezony.