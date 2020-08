Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

O zwrócenie większej uwagi na dzieci apelują policjanci.

Latem dochodzi do wielu przypadków zagubienia się malucha na plażach czy zatłoczonych deptakach. Ostatnio na kołobrzeskiej plaży zaginęła czterolatka. Dziewczynki szukało kilkudziesięciu funkcjonariuszy i ratowników. Udało się ją znaleźć po godzinie - całą i zdrową.



Policja jednak apeluje, aby nigdy nie tracić z oczu pociechy, która potrafi przejść nawet kilka kilometrów, zanim ktoś zauważy jej zniknięcie. Rodzice powinni również porozmawiać z dzieckiem, co ma zrobić, jeśli się zgubi. Do tego - kiedy już maluch zniknie - radzą, aby nie szukać go na własną rękę, a jak najszybciej powiadomić służby.