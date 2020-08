Mieszkańcy walczą ze smrodem. Protest w Sianowie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] graf. Urząd Gminy i Miasta Sianów.

Mieszkańcy Sianowa czasowo zablokują w piątek drogę krajową nr 6. To element protestu przeciwko odorom unoszącym się z pobliskiego wysypiska śmieci.

Składowisko to należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.



Regularne przechodzenie przez przejście dla pieszych rozpocznie się o godzinie 14:00 w okolicach dawnej fabryki zapałek - mówi inicjatorka protestu Wioleta Gorgoń.



- Mieszkańcy Sianowa walczą już kupę lat z tym - że tak powiem - smrodem. Sprawa jest na tyle nieprzyjemna, że po prostu musimy walczyć, musimy coś robić, musimy pokazać, że nam to przeszkadza. Dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy, że wyjdziemy na ulice. Pokażemy także, że nie jesteśmy obojętni - my jako mieszkańcy - w tym temacie - zapowiada Gorgoń.



Protest potrwa do godziny 15:00. Jak mówią organizatorzy, jeśli zajdzie taka potrzeba akcja będzie powtarzana.