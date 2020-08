Archeologiczne odkrycie koło Czaplinka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Starożytne groby odkryli archeolodzy w lesie w okolicy Czaplinka. To trzy kurhany i trzy kamienne kręgi pozostawione przez Gotów.

- Ruszyły prace wykopaliskowe w pierwszym miejscu pochówku - mówi Andrzej Kasprzak, archeolog z koszalińskiego muzeum. - Jest nieduże. Wystaje kilka centymetrów nad powierzchnię, mieliśmy tylko kilka wierzchnich warstw i od razu się pojawiła konstrukcja kamienna. Wyglądało to w ten sposób, że zmarłego pochowano, ułożono nad nim kolisty bruk różnej wielkości głazów i dopiero to zostało przykryte nasypem ziemnym.



Archeolodzy liczą na ciekawe znaleziska. - Dzięki temu, że stanowisko jest tak oddalone od najbliższych miejscowości, tak głęboko w lesie, przetrwało do naszych czasów. Jest co kopać. Nastawiam się na to, że będą ciekawe znaleziska, chociaż na razie to jest hipoteza, że cmentarzysko zostało bardzo dokładnie zrabowane, ale nie w momencie, kiedy Goci tam jeszcze byli, tylko już po ich odejściu. A zatem najwcześniej w trzecim wieku - dodaje Kasprzak.



W poprzednich latach archeolodzy odkryli w tym miejscu 20 grobów, w niektórych były urny, ludzkie kości, pozostałości ubrań i ozdób. Kamienne kręgi były miejscem obrzędów, rozstrzygania sporów i wieców. Goci ze Skandynawii przybyli na Pomorze Środkowe prawie 2 tys. lat temu. Zamieszkiwali te tereny prawie 150 lat. Potem ruszyli na wschód i południe kontynentu.