Koronawirus w czwartek: 11 i 887

Fot. pixabay.com / AhmadArdity (CC0 domena publiczna)

Jest 11 nowych przypadków koronawirusa w regionie - podaje sanepid.

To jedna osoba ze Szczecina, jedna z powiatu koszalińskiego plus miasto Koszalin, cztery z powiatu pyrzyckiego i po jednej z powiatów: goleniowskiego, gryfińskiego, kołobrzeskiego, polickiego i ze Świnoujścia.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 887 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 16 kolejnych zgonach. Od środy wyzdrowiało 698 zakażonych osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 64 689 zakażeń koronawirusem, z czego zmarło 2 010 osób, a wyzdrowiało 44 097 osób.



Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województw małopolskiego (233), śląskiego (118) i mazowieckiego (107). Pozytywne testy na koronawirusa odnotowano też u mieszkańców województw wielkopolskiego (92), pomorskiego (71), warmińsko-mazurskiego (51), łódzkiego (47), podkarpackiego (33), dolnośląskiego (28), kujawsko-pomorskiego (24), świętokrzyskiego (18), opolskiego (16), lubelskiego (14), lubuskiego (12), podlaskiego (12) i zachodniopomorskiego (11).



Jak podał resort zdrowia, zmarło 16 osób zakażonych koronawirusem. Większość miała choroby współistniejące. To 55-latek i 95-latka z Wrocławia, 67-latka z Lublina (mieszkanka woj. podkarpackiego), 85-latka z Łańcuta, 83-latka z Radomia, 79-latek z Chorzowa, 75-latka z Gliwic, 49-latek z Raciborza, 87-latka z Tychów, 72-latek z Gorzowa Wielkopolskiego, 86-latka z Łodzi, 85-latka ze Zgierza, 79-latka z Grudziądza (mieszkanka woj. warmińsko-mazurskiego), 53-latek, 78-latka i 84-latka z Krakowa.