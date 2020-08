Rowerem z Dobrej na Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do końca października zakończy się budowa drogi rowerowej między miejscowością Dobra, a ulicą Kupczyka w Szczecinie. Prawie sześć kilometrów nowej trasy jest już niemal gotowe.

- Do zakończenia prac pozostał już tylko ostatni fragment biegnący wzdłuż ulicy Szczecińskiej w Dobrej - mówi Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy w Dobrej. - Pozostają zmiany projektowe na odcinku od ulicy Poziomkowej do ronda w Dobrej tak, żeby na całym odcinku powstała osobna droga rowerowa i osobny chodnik, a nie jak pierwotnie było zaplanowane kwestie realizacji ciągu pieszo-rowerowego. Chcemy w miejscowości oddzielić dla bezpieczeństwa ruch pieszy i rowerowy.



Przedłużeniem drogi rowerowej z Dobrej w kierunku Wołczkowa będzie ścieżka budowana obecnie wzdłuż ulicy Kupczyka w Szczecinie. Ten fragment trasy dla rowerzystów, zaprojektowany aż do węzła przesiadkowego Głębokie, zostanie oddany do użytku w 2021 roku.