Policjanci CBŚP przejęli 18 kg narkotyków i broń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Policjanci CBŚP przejęli 18 kg narkotyków, broń oraz amunicję. Narkotyki miały trafić na rynek województwa zachodniopomorskiego.

Podczas zatrzymania dwóch mężczyzn, jeden z nich podjął próbę ucieczki ulicami Ustronia Morskiego. Został zatrzymany, a następnie obu doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, gdzie przedstawiono im zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków.



- Podczas przeszukania mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, obiektów i samochodów używanych przez podejrzanych, funkcjonariusze znaleźli ponad 13 kilogramów marihuany, ponad 5 kilogramów amfetaminy oraz wagę i inne przedmioty służące do porcjowania substancji odurzających - poinformowała nadkomisarz Iwona Jurkiewicz z Komendy Głównej CBŚP.



Dzięki tej akcji do obrotu nie trafią narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 300 tys. zł.



Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.