Łatwiej do Schwerina, łatwiej do Rostocku

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Meklemburgia - Pomorze Przednie znosi zakaz wjazdu dla turystów "jednodniowych". Od piątku obowiązuje podjęta wcześniej decyzja niemieckiego landu.

To oznacza, że można swobodnie podróżować pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Meklemburgią, na przykład na zakupy. Do tej pory żeby odwiedzić północno-wschodni land trzeba było mieć rezerwację w hotelu albo potwierdzenie o zatrudnieniu w Niemczech.



Decyzja tamtejszych władz wpłynie na wspólne relacje - podkreśla Irena Stróżyńska - wicedyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.



- Decyzję o zniesieniu obostrzeń przyjęłam z ulgą, ale muszę przyznać, że jest gorzka nutka: trwało to przez 2,5 miesiąca, porównać można z trzema miesiącami zamknięcia granic przez Polskę więc jeden drugiemu nie ujmuje - oceniła.



Obostrzenia obowiązywały od początku pandemii koronawirusa, a głównym ich powodem była troska o zdrowie mieszkańców.