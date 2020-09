Modernizacja na kolei. Cztery nowe projekty z regionu

Cztery projekty z zachodniopomorskiego wpłynęły do programu Kolej Plus. Trzy złożył samorząd województwa, a jeden gmina Dobra - informuje portal rynek-kolejowy.pl.

Urząd Marszałkowski w Szczecinie zgłosił projekty: modernizacji o odbudowy kolejowego korytarza komunikacyjnego (Szczecin) - Stargard - Pyrzyce - Myślibórz - Dębno - Kostrzyn, odbudowa i rewitalizacja linii kolejowej nr 415, chodzi o przywrócenie połączenia kolejowego Myślibórz - Gorzów Wlkp, a także budowę stacji Tuczno Krajeńskie.



Z kolei gmina Dobra chce odbudowy połączenia kolejowego ze Szczecinem, ma to być drugi etap rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.



Program "Kolej Plus" ma pozwolić uzupełnić sieć kolejową o połączenia do miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie są połączone z miastami wojewódzkimi lub trasy te wymagają usprawnienia.



Ma to wyeliminować wykluczenie komunikacyjne i zapewnić lepszy dostęp do kolei. Teraz wnioski będą przeanalizowane.



Wybrane połączenia mają zostać zrealizowane do 2028 roku. PKP na ich realizację chce wydać ponad 5,5 mld złotych.