Żołnierz z 12 Brygady Zmechanizowanej z wyróżnieniem NATO [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Oficer łącznikowy, który służył w Afganistanie, otrzymał prestiżową nagrodą. Kapitan Przemysław Kolman z 12 Brygady Zmechanizowanej otrzymał Medal NATO od sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga.

To wyróżnienie, które otrzymują najlepsi żołnierze podczas misji zagranicznych. Podczas wyjazdu mundurowy zajmował się komunikacją z wojskami sojuszniczymi, w tym z Amerykanami stacjonującymi w Afganistanie.



- Na miejscu realizowaliśmy zadania, których celem było kształcenie afgańskich dowódców - podkreśla kapitan Przemysław Kolman. - Były to zadania głównie szkoleniowe, doradcze, pomocnicze. Były grupy różnych specjalności, od saperów, poprzez rozpoznanie. Te grupy doradzały siłom afgańskim.



Była to pierwsza misja żołnierza z regionu. - Chcę wziąć udział w następnej - podkreśla Przemysław Kolman z 12 Brygady Zmechanizowanej. - Jestem gotów na kolejne misje, gorzej z rodziną, która nie do końca jest gotowa. W przyszłości przed moją brygadą, dywizjonem i moją baterią stoją kolejne misje. Teraz pożegnanie było naprawdę ciężkie i mam nadzieję, że kolejna misja szkoleniowa będzie łatwiejsza i pożegnanie przebiegnie naprawdę spokojnie.



Kapitan Przemysław Kolman służy w Wojsku Polskim od 16 lat. Jest dowódcą baterii przeciwlotniczej. Jego żołnierze właśnie szkolą się w Systemie Szkolno-Treningowym "Śnieżnik" w Stargardzie.



W Afganistanie służyli żołnierze z całej Polski, w tym ci z 12 Brygady Zmechanizowanej. Aktualnie mundurowi z regionu przygotowują się do wylotu na kolejną misję - tym razem do Libanu.