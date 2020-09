Kolejna droga w powiecie drawskim wyremontowana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ponad pięć milionów kosztowała przebudowa drogi powiatowej z Żabina do miejscowości Nowe Laski w gminie Wierzchowo. W czwartek oficjalnie została oddana do użytku.

- Ponad 6-kilometrowy odcinek wiele lat czekał na swój gruntowny remont - mówi starosta drawski Stanisław Cebula.



- Mieszkańcy okolicznych miejscowości starali się, żeby tę drogę zrealizować. Brakuje 2,4 km do połączenia z drogą wojewódzką. Zastanowić się trzeba by było, co dalej z tym zrobić, aby to połączyć, bo coraz więcej osób tutaj korzysta, nie tylko z naszego regionu, ale i tych, którzy przyjeżdżają tutaj w nasze okolice. Naturalną koleją rzeczy trzeba by było pomyśleć o dalszym odcinku - dodaje Cebula.



Przebudowa odcinka między Żabinem a miejscowością Nowe Laski była możliwa dzięki wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Na tę inwestycję dotacja rządowa wyniosła ponad 2,5 miliona złotych.

- Ponad 5-kilometrowy odcinek wiele lat czekał na swój gruntowny remont - mówi starosta drawski Stanisław Cebula. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]