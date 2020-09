Płot na granicy rośnie. "Zapewni bezpieczeństwo Niemiec"

Niemcy ustawiają płot na granicy z Polską - w ten sposób chcą bronić się przed afrykańskim pomorem świń.

Ogrodzenie jest już gotowe na terenie Saksonii i prawie całej Brandenburgii, teraz budowa trwa w Meklemburgii.Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, mówi, że to rozwiązanie może okazać się skuteczne.- Myślę, że w pewnym zakresie ten płot zapewni bezpieczeństwo Niemiec, oczywiście nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Niemniej, jest to bariera, która utrudni przejście dzików na stronę niemiecką - tłumaczy Prost.Decyzja o budowie płotu wzdłuż granic Meklemburgii zapadła po tym, jak przed kilkoma dniami został tam znaleziony martwy dzik zakażony wirusem ASF. To pierwszy taki przypadek na terenie Niemiec.