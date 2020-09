Na przyczepie ciągnika przewoził pięć osób - 67-latek stracił za to prawo jazdy.

Mężczyznę o poranku na terenie gminy Wałcz zatrzymali policjanci. Jak tłumaczył, pasażerów wiózł do pracy w polu i zrobił to po raz pierwszy. Dodatkowo do przejechania miał krótki odcinek.



Mężczyzna stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się sąd.