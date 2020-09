Międzynarodowy Dzień Kawy [WIDEO]

Kawy z syfonu, kawiarki i french press możecie spróbować w kawiarni "Kamienica w lesie" do godziny 18. Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Również w Szczecinie amatorzy tego aromatycznego trunku mogli raczyć się kawą przygotowywaną na różne sposoby.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy w "Kamienicy w lesie" kawosze mają okazję spróbować kawy zrobionej np. z syfonu - najbardziej skomplikowanego narzędzia do jej przygotowania.



Współcześnie już się z niego nie korzysta. Jest to zbyt czasochłonny proces - mówi Michał Żmuda, barista.



- Najstarsza, alternatywna metoda parzenia kawy, czyli właśnie syfon; metoda wynaleziona w 1830 roku. Metoda miała służyć przede wszystkim paniom na salonach, żeby można było podawać kawę w wytworny sposób - tłumaczył.



Z okazji święta zapytaliśmy szczecińskich kawoszy, co specjalnego jest w tym napoju.



- Lubię zapach kawy. Piję raz dziennie..., no - czasem dwa razy. - Dla mnie kawa jest pierwszym napojem, który rano piję. Uwielbiam zapach świeżo mielonej kawy - mówili.



Kawy z syfonu, kawiarki i french press możecie spróbować w kawiarni "Kamienica w lesie" do godziny 18.



Tymczasem członkowie grupy Baltic Coffee Collective zapraszają do ogrodu Inkubatora Kultury, w którym przygotowują najróżniejsze odmiany kawy ze wszystkich zakątków świata. O sztuce parzenia opowiadał reporterowi Radia Szczecin Jakub Gibowski.



- Młynek, który mamy wydaje specjalne kliknięcie i wiemy jak mamy ustawioną kawę. Każde kliknięcie to jeden w skali. Musimy zrobić ich 26 i mamy idealnie kawę do zmielenia pod dripa. Ziarna są świeże, niedawno wypalane, wsypujemy do młynka... - instruował.



Bariści czekają na szczecinian do godziny 20. Każdy chętny będzie mógł napić się kawy za darmo.