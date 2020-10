"Droga przez szklarnię" w Warzymicach prawie gotowa. Kierowcy odetchną [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na początku przyszłego tygodnia kierowcy będą już mogli swobodnie korzystać z małej obwodnicy skrzyżowania z drogą Do Rajkowa. Tak zwana "droga przez szklarnię" rozpoczyna się przy krajowej "trzynastce" w Warzymicach, a kończy wlotem w ulicę Floriana Krygiera.

Po położeniu warstwy ścieralnej asfaltu ruch w tej części okolic Szczecina będzie już zupełnie płynny - mówi Arkadiusz Sakowski z firmy Ben-Bruk z Grzędzic pod Stargardem. - Jesteśmy na ostatniej prostej. Od poniedziałku 19 października zaczniemy kłaść ostatnią warstwę ścieralną nawierzchni i już tylko zostaną nam jakieś porządki, ale śmiało będzie można sobie skracać drogę. Jak to kiedyś robiło wielu kierowców, żeby wyjeżdżać w Warzymicach.



Mała obwodnica ma ponad 1 kilometr długości i 6 metrów szerokości. Jest trasą alternatywną dla kierowców jadących w kierunku centrum Szczecina i stojących, przed skrzyżowaniem z drogą Do Rajkowa, w wielokilometrowych korkach.



Koszt całej inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Na jej realizację Gmina Kołbaskowo otrzymała prawie 4 miliony złotych wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych.

