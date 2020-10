Radni PiS apelują do prezydenta. "Ludzie skarżą się na obsługę w magistracie"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzeba poprawić obsługę klientów Urzędu Miasta - apelują radni Prawa i Sprawiedliwości do prezydenta Szczecina.

Konieczne jest skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy - pisze w interpelacji do Piotra Krzystka, szef klubu radnych PiS Marcin Pawlicki.



Pawlicki twierdzi, że coraz więcej osób zgłasza się do radnych skarżąc się na obsługę w magistracie. Dochodzi do scen absurdalnych, co oznacza, że urząd nie radzi sobie sobie z konsekwencjami pandemii i trzeba lepszej organizacji - pisze w interpelacji szef radnych PiS.



Przykładem są sprawy związane z rejestracją pojazdów. Kalendarz na stronie internetowej do umawiania wizyt jest zapełniony dwa lata do przodu. Z kolei przy próbie złożenia w sprawie meldunku pojawia się informacja "brak dostępnych terminów". Od momentu złożenia interpelacji, prezydent Szczecina musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Odpowiedzi jeszcze nie ma.

Relacja Kamila Nieradki.