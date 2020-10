Dziś pogrzeb Stanisława Nadratowskiego, ofiary Grudnia 1970

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W sobotę w kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie zostanie odprawiona msza żałobna w intencji Stanisława Nadratowskiego, ofiary Grudnia 1970, który odmówił strzelania do protestujących stoczniowców. Uroczystość rozpocznie nabożeństwo o godzinie 9:30.

W grudniu 1970 roku podczas protestów na Wybrzeżu, Stanisław Nadratowski odbywał zasadniczą służbę wojskową w Szczecinie, a jego jednostka brała udział w tłumieniu wystąpień stoczniowców. Stanisław Nadratowski odmówił strzelania do szczecińskich robotników. 19 grudnia ciało 20-letniego żołnierza odnaleziono przy ulicy Kaszubskiej. Zginął od strzału w głowę. Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, "Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 28 stycznia 1971 roku umorzyła postępowanie w sprawie śmierci Nadratowskiego uznając, że przyczyną jego zgonu było nieostrożne obchodzenie się z bronią".



Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie, oraz "zgromadziła dane uzasadniające podejrzenie, iż śmierć Stanisława Nadratowskiego mogła być wynikiem przestępstwa wyczerpującego znamiona zbrodni komunistycznej". IPN podkreśla, że istnieją również wątpliwości co do poprawności i rzetelności przeprowadzonego w latach siedemdziesiątych śledztwa. Do tej wersji przychyla się rodzina zmarłego.



Szczątki Stanisława Nadratowskiego ekshumowano i poddano badaniom. W sobotę rano zostaną ponownie pochowane.