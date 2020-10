Planeta na wodzie

"Planeta I" statek wielozadaniowy budowany dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w poniedziałek wypłynął w kolejne próby morskie.

Sprawdzana jest m.in. specjalistyczna aparatura zamontowana na statku. Uruchomione zostanie pojazd podwodny przystosowany do przeszukiwania dna morskiego.



- "Planeta I" to statek o bardzo ciekawym wyglądzie - mówi Zenon Kozłowski z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Jest bardzo ciekawą jednostką i myślę, że jak postawimy go na podniesieniu bandery, będzie budził zadowolenie wśród publiczności, bo ładnie wygląda.



"Planeta I" w ubiegłym tygodniu przeszła pierwsze próby morskie. Wtedy sprawdzano działanie silników, sterów strumieniowych i urządzeń nawigacyjnych.



- "Planeta I" zastąpi 40-letnią jednostkę Planeta, która już swoich funkcji nie pełni. Takich, jak byśmy oczekiwali. Portem "Planeta I" będzie macierzysty Szczecin, ale, tak jak pierwsza Planeta, będzie stacjonowała w Świnoujściu, dlatego że trzeba utrzymać całe podejście do Świnoujścia. Tam są trochę większe pławy. W obszarze Szczecinie mamy trochę mniejsze jednostki, które są w stanie obsłużyć to oznakowanie - dodaje Kozłowski.



"Planeta I" budowana jest przez stocznię Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. To drugi statek z serii pierwszy Zodiak II został już ukończony i przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni.