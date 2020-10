51. urodziny Pasztecika Szczecińskiego

Oficjalnie święto pasztecika obchodzone jest od 2015 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pierwsze takie Święto Pasztecika Szczecińskiego, bo obchodzone w czasie epidemii. Lokalny bar świętuje 51. urodziny.

Bardzo skromnie, jak w normalny dzień. Smakoszy jednak nie brakuje.



- Są po prostu dobre, nasze, kultowe szczecińskie jedzenie - przyznał jeden z klientów.



- Urodziny są nietypowe ze względu na sytuację, jaka zaistniała. Staramy się zwracać uwagę, żeby zachować odległość, żeby maseczkę zdejmować dopiero przy stole, żeby odkażać za każdym razem ręce. Mamy popakowane sztućce, staramy się, żeby wszystko "miało ręce i nogi" - powiedziała Lilianna Żołnowska.



- Byliśmy dzieciakami, przyszliśmy tu z rodzicami, teraz po prostu: jakby się czas cofnął. Super. Nic się nie zmieniło, tylko my się postarzeliśmy - powiedziała kolejna z klientek.



Wszystko zaczęło się w 1969 roku - wtedy to Spółdzielnia ''Społem'' otrzymała ważącą 1,5 tony radziecką maszynę do produkcji pasztecików.



