"Dwunastka" ćwiczy przed wylotem do Libanu [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ćwiczą na symulatorze pola walki przed wylotem do Libanu. Żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej szlifują umiejętności w Centrum Szkolno-Treningowym "Śnieżnik" w Stargardzie.

Strzelają do wirtualnych wrogów, ale nie tylko. Zajęcia prowadzone są również na poligonie wojskowym. Tam mundurowi przygotowują się m.in. do organizowania posterunków oraz wspólnych patroli.



- Jesteśmy na etapie oceny poziomu wyszkolenia plutonów, znajdujemy się w początkowej fazie na obiekcie "Śnieżnik", czyli najnowocześniejszym symulatorze pola walki. Realizujemy pierwsze zagadnienie jakim jest sprawdzenie ogniowe dowódców plutonów jak i drużyn - poinformował kapitan Krzysztof Zdanowski, dowódca kompanii manewrowej szykującej się do III zmiany PKW UNIFIL.



- Przygotowują się na poligonach, przygotowują się w centrach szkoleniowych, aby być w pełni przygotowanymi do wyjazdu do Libanu. Bezkosztowo można ćwiczyć, więc nie używamy amunicji ostrej, która kosztuje dość duże pieniądze. Możemy się przygotowywać, "podgrywać" różne sytuacje które mogą się zdarzyć na teatrze działań w Libanie - dodał major Marcel Podhorodecki, oficer prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej.



III zmiana PKW UNIFIL wyleci do Libanu w styczniu 2021 roku.