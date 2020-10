Szczeciński pasztecik ma już 51 lat [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie tak hucznie jak zwykle, ale jednak odbyło się świętowanie Dnia Pasztecika Szczecińskiego.

Wielu amatorów dosyć kalorycznego produktu regionalnego odwiedzało we wtorek bar przy alei Wojska Polskiego, który obchodzi 51. urodziny.



- 51-lecie pasztecika. - Dzisiaj w radiu słyszałem, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy. Bardzo lubię. Ulubione to z serem i pieczarkami. Plus barszczyk. - Nie wiem co w nim jest, ale jest wyjątkowy, po prostu - mówią smakosze.



- Traktujemy to jak zwykły dzień. Ale jest otwarte, także konsumenci nie są tego smaku pozbawieni. Tak się złożyło, że ta epidemia trochę popsuła to co było zwykle. Nie robiliśmy w tym roku promocji ze względu na bezpieczeństwo. Bo wiadomo, jak się kupuje duże ilości, to powstają kolejki - mówi Bogumiła Polańska, właścicielka pasztecika.



A cała historia zaczęła się w 1969 roku - wtedy to Spółdzielnia "Społem" otrzymała ważącą półtorej tony radziecką maszynę do produkcji pasztecików.