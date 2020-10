Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Był poszukiwany przez policję, gryzło go sumienie, dlatego zgłosił się na komisariat. To 39-latek, który za kradzieże miał do odbycia karę 6 miesięcy więzienia.

Gdy przyszedł na komisariat w Mierzynie powiedział do policjanta: „Dzień dobry. Przyszedłem, bo jestem poszukiwany i mam już dość tej tułaczki”. Jak stwierdził był już zmęczony ukrywaniem się i chce odpocząć.



Teraz wreszcie będzie mógł zaznać świętego spokoju, w zakładzie karnym spędzi najbliższe pół roku.