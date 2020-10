Goście RSnW: współpraca nuklearna z USA to ważny krok

Fot. pixabay.com / fietzfotos (CC0 domena publiczna)

To ważny dokument, ale jeszcze nie przełomowy - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali umowę o cywilnej współpracy nuklearnej między Polską a USA.

Udało się ją sfinalizować podczas wirtualnej ceremonii. Porozumienie dotyczy współpracy w celu rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Umowa może oznaczać, że Polska wejdzie w program jądrowy.



Dzięki niej poznajemy więcej szczegółów dotyczących ewentualnej elektrowni jądrowej, która ma powstać w Polsce - mówił Jakub Wiech, prawnik i zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.com.



- My na razie mamy bardzo dużo programów i strategii idących w tym kierunku, ale jeszcze oficjalnie takich dokumentów nie mamy. Nie mamy zatwierdzonej polityki energetycznej Polski, czyli tego podstawowego dokumentu, będącego mapą drogową do rozwoju transformacji energetycznej naszego kraju. Brakuje tutaj pewnych oficjalnych kroków. A jest to oczywiście pewien dokument warunkujący przebieg najbliższej współpracy z naszym strategicznym partnerem, także na płaszczyźnie energetyki - mówi Wiech.



Polityka jądrowa po raz pierwszy została wpisana w politykę energetyczną Polski już 14 lat temu. Tymczasem my nawet nie wiemy, gdzie taka elektrownia miała by powstać - mówił Zdzisław Gawlik, prawnik i wiceminister Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL.



- Badania środowiskowe rozpoczęły się w 2014 roku. Maksymalnie powinny być skończone w 2017 r., a mamy 2020. Jeżeli mnie pan pyta co się nie udało, to ja nie wiem, bo jest jakaś blokada informacyjna. Przez 5 lat tak naprawdę nie dzieje się nic - mówi Gawlik.



Porozumienie zawarte jest na 30 lat.