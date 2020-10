Znicz dla Bohatera. "Sprzątniemy groby, weterani niech zostaną w domu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Znicz Dla Bohatera po raz ósmy w Szczecinie. Wolontariusze i ludzie dobrego serca wybiorą się w przyszły weekend na Cmentarz Centralny i posprzątają nagrobki weteranów i powstańców.

Wszystko po to, żeby członkowie ich rodzin - bardzo często w podeszłym wieku - nie musieli odwiedzać 1 listopada przepełnionej ludźmi nekropolii.



- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc - podkreśla Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. - Robimy to w ramach naszej działalności statutowej. Opiekować się nie tylko nad żywymi, ale i tymi, co odeszli. Nie wszystkie groby są zaopiekowane. Nie ma rodziny, nikt nie przyjeżdża. Szczególnie teraz chcemy, by przez to, że sprzątniemy te groby, żeby weterani poczekali na lepszy czas, kiedy będzie mniej osób na cmentarzu i żeby nie narażali siebie i swoich bliskich. Ile osób przyjdzie, ile sił nam starczy, tyle grobów zrobimy. Jak będzie trzeba, to powtórzymy akcję. Chcemy zrobić jak najwięcej.



Wolontariusze spotkają się w tę sobotę o 10 przed główną bramą Cmentarza Centralnego. Później w grupach udadzą się do nagrobków. Akcja jest organizowana wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 12. Pułku Ułanów Podolskich oraz pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Powstańców Warszawskich.



Sawicki dodaje, że członkowie stowarzyszenia przyjmują wszystkie zgłoszenia ludzi potrzebujących, którzy boją się o własne zdrowie a chcą zadbać o rodzinne groby. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku "Paczka dla Bohatera".

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc - podkreśla Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]