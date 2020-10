"RSnW": Pandemia podzieliła Polaków

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jedni podchodzą z przerażeniem, inni bagatelizują - pandemia koronawirusa mocno podzieliła Polaków.

W "Radiu Szczecin na Wieczór" Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, mówił, że zdecydowanie groźniejsi są ci, którzy ignorują obostrzenia.



- Przez takich ludzi, którzy uważają, że nie ma pandemii, nie noszą maseczek, mamy dziś to, co mamy. Przez ludzi nieodpowiedzialnych, ile tysięcy osób zachorowało na Covid i ile zmarło - podkreślał Surmacz.



Brak solidarności wśród Polaków w walce z pandemią to zdaniem Łukasza Warzechy, publicysty tygodnika "Do Rzeczy", wina sprzecznych komunikatów płynących z rządu.



- Komunikacja ze strony rządu jest na wręcz żenująco niskim poziomie. Nie tłumaczy się właściwie niczego, nie tłumaczy się motywacji poszczególnych decyzji. Te decyzje sprawiają wrażenie absurdalnych - uważa Warzecha.



W czwartek Sejm przegłosował tak zwaną ustawę covidową. Zgodnie z nią, lekarze walczący z koronawirusem dostaną podwójną stawkę, a w razie konieczności odbycia kwarantanny będzie im wypłacane 100 procent pensji.

