Znęcał się nad chorym w hospicjum. Jest akt oskarżenia

Fot. pixabay.com / truthseeker08 (CC0 domena publiczna)

Ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad śmiertelnie chorą osobą - niepełnosprawną psychicznie i fizycznie. Zwyrodnialec ze Szczecina odpowie za to przed sądem.

Do zdarzenia doszło w czerwcu. Podejrzany przywiązywał pokrzywdzonego do łóżka. Dusił go, zatykał mu usta skarpetą, szarpał i bił pięściami po twarzy.



Policjanci zatrzymali mężczyznę, a na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 43-latek przyznał się do winy. W przeszłości nie był karany.



Prokuratura nie informuje o szczegółach - w tym o motywie. Teraz sprawcy grozi od roku do 10 lat więzienia.