Podczas rutynowego patrolu leśnicy natknęli się na 16 wielkich worków wyładowanych po brzegi mchem. źródło: https://www.szczecin.lasy.gov.pl/

Próbowali ukraść... mech - powstrzymali ich jednak strażnicy leśni. Do zdarzenia doszło na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Skwierzyna.

Podczas rutynowego patrolu leśnicy natknęli się na 16 worków wyładowanych po brzegi mchem. Ustalili, że został on zebrany w miejscu znalezienia worków, co ułatwiło im namierzenie sprawców.



Niedoszli złodzieje mchu mieli już pomysł, jak go wykorzystać.



- Mchy są bardzo chętnie wykorzystywane we florystyce, stąd duże zapotrzebowanie na tego typu surowiec. Jak się okazało mech ten miał trafić do wykonania wianków, które później miały zostać sprzedane na rynek zagraniczny - mówi Maciej Haluszczak z Nadleśnictwa Skwierzyna.



Zamiast wianków dwaj mężczyźni otrzymali po mandacie w wysokości 250 złotych. Zostali także zobligowani do naprawienia szkód.