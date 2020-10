Część szczecińskich bibliotek do likwidacji?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ważą się losy czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Powód? Brak czytelników.

Obserwujemy to zjawisko od wielu lat, musimy patrzeć na to także ekonomicznie, w niektórych placówkach przychodzi kilkoro czytelników dziennie - mówił w audycji "Czas Reakcji", dyrektor Biblioteki Krzysztof Marcinowski. - Wypożyczenie jednej książki w jeden z czterech zaplanowanych do likwidacji filii kosztuje ponad 50 złotych, a kupno książki o wiele mniej. Obsługa jednego czytelnika w czasie jednych odwiedzin kosztuje 123 złote. Gdzie tu jest sens ekonomiczny?



Z kolei w najlepszych bibliotekach koszt wypożyczenia wynosi 3 złote, ja bronię czytelnictwa, zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy np. na remonty czy zakup sprzętu do innych filii - dodał Marcinowski. - Pieniądze zostaną w bibliotece na zakup nowych książek, na odświeżenie tych filii, które zostaną.



Obecnie w Szczecinie jest ponad 30 filii Miejskiej Biblioteki. Miasto planuje zlikwidować placówki m.in. przy ul. Łukasiewicza na Pogodnie, przy ul. Potulickiej i w Płoni. Ostateczną decyzję mają podjąć radni na początku roku.