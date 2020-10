Miasto chce zaszczepić nauczycieli, ale nie ma szczepionek

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Gdyby szczepionki przeciwko grypie były dostępne, miasto zaszczepiłoby nauczycieli - tak na interpelację radnego Koalicji Obywatelskiej Bazylego Barana odpowiada zastępca prezydenta Szczecina.

Radny zauważył, że nauczyciele są grupą podwyższonego ryzyka. Zasugerował także, by szczepionki zakupić w niemieckich hurtowniach, skoro w Polsce jest w tym problem.



Krzysztof Soska odpowiada, że miasto już wcześniej planowało zaszczepić pracowników oświaty, przeprowadziło nawet ankietę. Wynikało z niej, że z preparatów chce skorzystać niewiele ponad 20 procent pracowników. Miasto próbowało znaleźć także wykonawcę programu szczepień, to się jednak nie udało z powodu braku preparatów. Soska dodaje, że zakup szczepionek w niemieckich hurtowniach nie jest możliwy, jest to sprzeczne z ustawą, która to reguluje.



Szczepionki udało się sprowadzić dla szczecińskich seniorów, którzy zostali zaszczepieni w ramach miejskiego programu profilaktycznego. Zainteresowanie jednak było ogromne i wszystkie preparaty zostały już wykorzystane - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.



- Program miejski już się wyczerpał. Szczepionki zostały rozdysponowane w przychodniach z którymi mieliśmy podpisane umowy. I albo już zostały wykorzystane, osoby chętne zostały zaszczepione, albo na te szczepionki czekają. W każdym razie zapisy już się zakończyły - mówi Sadowski.



Miasto dla seniorów kupiło prawie 7 tysięcy szczepionek.