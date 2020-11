Namalowane pioruny i zniszczone skarbony w kościele świętego Ottona

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed wejściem do kościoła świętego Ottona w Szczecinie nieznani sprawcy namalowali znaki piorunów.

Jak powiedział portalowi tvp.info wikariusz parafii ksiądz Paweł Górzyński, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Dodał, że na drzwi kościoła naklejone zostały plakaty z hasłami m.in. "Kościół jest dla ludzi nie partii”. Według jego relacji, okradzione zostały także skarbony i kartki z wypominkami, w których były datki. Nie wiadomo, czy oba zdarzenia mają ze sobą związek.



Rzecznik szczecińskiej policji sierżant sztabowy Paweł Pankau potwierdził w rozmowie z IAR, że przyjęto zgłoszenie w sprawie namalowanych znaków i zniszczonych skarbon.



- Rzeczywiście mamy takie informacje, że doszło tam do umieszczeniu znaków na chodniku. Ujawniliśmy również zniszczone puszki do których zbiera się datki. Natomiast co będzie dalej, to dopiero jutro będę mógł cokolwiek powiedzieć w tym zakresie - mówił Pankau.



Policja na razie zbiera informacje, m.in. analizuje zapisy z monitoringu i przesłuchuje świadków.