DK nr 10. Zapowiedź obwodnicy Kobylanki

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Do końca listopada powinna być gotowa druga nitka obwodnicy Kobylanki - informuje GDDKiA.

Krajowa "10" będzie miała parametry drogi ekspresowej - jak się jednak okazuje, w dwóch miejscach będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h.



Powód? 13 lat temu, gdy powstawała obwodnica, obowiązywały inne normy dot. widoczności na łukach. Obecnie prace polegają na dobudowaniu dodatkowej jezdni - z podobnymi promieniami skrętu.



- Musieliśmy wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstępstwa od obowiązujących norm i stąd konieczność wprowadzenia ograniczeń prędkości na dwóch łukach - tłumaczył w audycji "Czas Reakcji" rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji, Mateusz Grzeszczuk.



- Jeżeli mamy dobudowę do istniejącej jezdni, drugiej jezdni, a ona ma być drogą ekspresową, to spełnienie niektórych warunków i wymagań może nie być możliwe - powiedział.



Ograniczenia będą obowiązywały zarówno na odcinku Szczecin-Stargard jak Stargard- Szczecin.



Grzeszczuk dodał, że w połowie listopada zamknięty zostanie zjazd w kierunku miejscowości Niedźwiedź, a do użytku zostanie oddany nowy zjazd do na Węźle Motaniec.