Zamiast szczecińskiego Marszu Niepodległości będzie samochodowy rajd

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W tym roku szczecińskiego Marszu Niepodległości nie będzie - zamiast tego będzie rajd samochodowy.

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną organizacją, nie będziemy narażać nikogo na niebezpieczeństwo. Ani uczestników, ani tych, którzy walczą z epidemią - informuje Porozumienie Środowisk Patriotycznych.



Szczeciński Rajd Niepodległości rozpocznie się 11 listopada w samo południe - mówi Grzegorz Kozak, jeden z organizatorów wydarzenia.



- Postanowiliśmy wyjątkowo zrobić w tym roku rajd samochodowy. Będzie to biało-czerwony przejazd przez centrum miasta. Najbardziej przystrojone auta będą uczestniczyły w konkursie z fajnymi nagrodami. Jesteśmy odpowiedzialna organizacją i ludźmi. Nie będzie z nami weteranów, jeśli już to może jedna osoba. Weterani to rozumieją, chociaż niektórzy chcieliby być - mówi Kozak.



Pierwszy Marsz Niepodległości w Szczecinie przeszedł ulicami Szczecina w 2010 roku.