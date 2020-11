Po trzech dniach przerwy cmentarze znów otwarte [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruch podobny jak w ubiegłym roku po dniu zadusznych - mówią handlowcy przy cmentarzu naszemu reporterowi.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzje o zamknięciu cmentarzy po konsultacjach z epidemiologami. Ryzyko wysokiej transmisji wirusa było zbyt duże - tłumaczył premier.



A co - już na chłodno - o decyzji zamknięcia nekropolii sądzą mieszkańcy?



- Zakaz jest zakaz, tak zdecydowali rządzący. Uważam, że trzeba się dostosować i tyle. - Jak najbardziej to pochwalam. Chodziło o to, żeby uniknąć tłumów na cmentarzu. I efekt został osiągnięty - mówili mieszkańcy.



Rządowe agencje rolnicze proponują sprzedawcom kwiatów 20 złotych za chryzantemę w doniczce, a 3 złote za ciętą. Pan Krzysztof z Gryfina będzie chciał przystąpić do skupu.



- Ceny są okay. Będę się starał. Wnioski wypełniałem i będziemy składać. No bo co innego, jak jeszcze jest opcja taka, że jak ktoś by miał kozy czy owce, to jeszcze można nakarmić tymi płatkami kwiatów. A poza tym to tylko na skup - mówi Pan Krzysztof.



Łącznie na skup interwencyjny kwiatów rząd przeznaczył 180 milionów złotych.