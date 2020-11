PiS pyta prezydenta Krzystka: Jak Bezpartyjni i KO w mieście wspierają kobiety?

Piotr Krzystek. źródło: https://www.facebook.com/PrezydentSzczecina/videos/336912984399350/

Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam. Jak Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska w mieście wspierają kobiety? O to pytają w interpelacji do prezydenta Szczecina miejscy radni PiS.

To odpowiedź radnych PiS na niedawno przyjęty apel o poparciu strajku kobiet przez radnych Piotra Krzystka i KO.



"Jako przedstawiciele mieszkańców naszego miasta stoimy po stronie kobiet, ich wolności i godności" - argumentowali kilka dni temu w przyjętym apelu Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta. Stąd Prawo i Sprawiedliwość pyta o konkretne działania podjęte przez rządzących w mieście w kierunku kobiet.



Ile mieszkań zostało wygospodarowanych dla samotnych matek z dziećmi w ciągu ostatnich dwóch lat? Ile miejsc parkingowych zostało utworzonych dla kobiet w ciąży w naszym mieście? Jakie prezydent Szczecina podjął działania w zakresie wspierania kobiet, które prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarczą? Jakie działania przeprowadziły władze miasta w zakresie wspierania opieki zdrowotnej kobiet?



To tylko niektóre z szeregu pytań zawarte w interpelacji do prezydenta Piotra Krzystka.

Prawo i Sprawiedliwość liczy na konkretne odpowiedzi, aby przyjęte stanowisko nie okazało się jedynie pustymi słowami i politycznym wystąpieniem.

Relacja Kamila Nieradki.