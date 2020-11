Szczecińskie schronisko zamyka bramy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie jest od poniedziałku całkowicie zamknięte. Będzie jednak niezmiennie opiekować się czworonogami.

Oznacza to jednak, że do przytuliska nie będą mogły przychodzić osoby odwiedzające i wolontariusze. Bramy zostały zamknięte z powodu sytuacji epidemicznej i braków kadrowych.



W schronisku przy Wojska Polskiego nadal będzie jednak można odbierać własne psy, a także adoptować szczeniaka lub kociaka po wcześniejszym umówieniu się przez telefon. Na miejscu wciąż przyjmowane będą zwłoki do utylizacji.