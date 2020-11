Węzeł Kijewo na półmetku

Wiadukt powinien być gotowy za kilkanaście dni. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Wiadukt powinien być gotowy za kilkanaście dni. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Od niedawna można już korzystać jadąc z Goleniowa z nowego wjazdu z autostrady A6 do Szczecina.

Nieco łatwiej mają również jadący A6 do Goleniowa od Stargardu. Teraz pora na uruchomienie zamkniętego od wielu miesięcy północnego wiaduktu nad autostradą. Wiadukt powinien być gotowy za kilkanaście dni.



- Jesteśmy już po obciążeniach próbnych obiektu mostowego. Wszystko wskazuje na to, że próby wychodzą pozytywnie. Czekamy na oficjalne wyniki - przyznał dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA, Łukasz Lendner.



To jednak nie koniec prac. Wybierany jest wykonawca, który zbuduje nowy, południowy wiadukt i zakończy całą inwestycję.



- Mamy nadzieję, że szybko podpiszemy umowę i wiosną ruszymy z przebudową południowej części Węzła oraz ostatniej części; betonowej autostrady z lat 30-tych - zapowiedział Lendner.



Do wiosny przyszłego roku zmian i nowych utrudnień pod węzłem Kijewo na A6 nie będzie.