"Nie bójmy się zgłaszać sytuacji, kiedy mamy podejrzenie"

Fot. pixabay.com / Tumisu (CC0 domena publiczna)

W czwartek mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Obchodzony od dziewiętnastu lat przez ponad siedemset organizacji i sto dwadzieścia pięć krajów na całym świecie.

- Mówimy o przemocy wobec osób, które są najbardziej bezbronne. Dane, które my posiadamy są częściowe i odnoszą się do końca września tego roku - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - Z naszych danych wynika, że w tym roku było około 60 zgłoszeń interwencyjnych, jeśli chodzi o przemoc w rodzinie wobec dzieci. Mieliśmy też około 200 zgłoszeń telefonicznych.



Najważniejsze jest to, żebyśmy nie byli obojętni na różnego rodzaju sygnały, które do nas docierają - dodaje Homis. - Apelujemy, żeby nie być obojętnym na tego typu sytuacje. Jeżeli mamy podejrzenie, że w naszym najbliższym otoczeniu, za ścianą może dziać się coś niedobrego, to nie bójmy zgłosić się takiej sytuacji, żeby trafiło to do służb i żeby można było jeszcze w odpowiednim momencie zareagować.



W Polsce obchodzone jest od 2012 roku a koordynatorem działań jest Fundacja Dzieci Niczyje.