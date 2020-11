Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poczta Polska radzi: jeśli chcemy, aby świąteczne przesyłki dotarły na czas do naszych bliskich i znajomych mieszkających za granicą, trzeba się spieszyć.

Jak czytamy w komunikacie, paczki do adresatów w Europie trzeba nadać najpóźniej do 4 grudnia. Jeśli planujemy wysłać bożonarodzeniowe prezenty poza Stary Kontynent, mamy jeszcze mniej czasu - na paczki już tylko do piątku, a na listy - do 27 listopada.