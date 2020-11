źródło: https://pixabay.com/pl/3811508/CC0 domena publiczna

To nie będzie dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców Zdrojów, Podjuch czy Żydowiec.

Od połowy roku nieprzejezdny odcinek ulicy Granitowej - między Krygiera a Złotą - szykowany był w piątek do otwarcia. Nieoficjalnie wiemy już, że tak się nie stanie.



Pierwotnie przejazd z Podjuch do Zdrojów miał być otwarty w połowie września, później w połowie października i nadal nie jest. Aby pokonać wspomnianą trasę wciąż trzeba jechać dodatkowo kilkanaście kilometrów autostradą A6 lub przez centrum Szczecina.



Kolejny prawdopodobny termin otwarcia przejazdu to koniec listopada.