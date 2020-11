Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] m4

Uwaga kierowcy! Pojawiły się spore korki po wypadku w rejonie Niebuszewa w Szczecinie.

O sytuacji na drodze informują też nas nasi słuchacze: - Zablokowana ulica Kołłątaja, róg Orzeszkowej. Doszło do zderzenia osobówki z autobusem linii 51.



Jedna osoba została ranna. Kierująca osobówką została przewieziona do szpitala na Pomorzanach. Skrzyżowanie jest nadal zablokowane i nieprzejezdne. Tworzą się potężne korki.



Utrudnienia potrwają w tym miejscu jeszcze przynajmniej godzinę, uszkodzony autobus zostanie odholowany do zajezdni. Służby ZDiTM czekają na specjalny autobus - holownik.