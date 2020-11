NSZZ Solidarność nie zgadza się na handel w niedzielę 6 grudnia

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

NSZZ Solidarność nie zgadza się na handlową niedzielę 6 grudnia. Konsultacje ze związkami zawodowymi prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Niedziele 13 i 20 grudnia będą handlowymi. Na otwarcie sklepów także 6 grudnia zgodziły się OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.



- Solidarność jest przeciwna - mówi przewodniczący związku Piotr Duda. - Centrale związkowe, zamiast dbać i bronić pracowników, dbać o ich bezpieczeństwo, a w tym przypadku o zdrowie, a nawet życie, ręka w rękę z biznesem, z pracodawcami podejmują tego rodzaju działania i tego rodzaju stanowisko. Dla mnie to jest sytuacja niedopuszczalna. Jeszcze raz apeluję do rządzących, aby się opamiętali i do parlamentarzystów, którzy będą głosowali, bo dla biznesu ten jeden dzień nic nie da.



Od soboty otwarte będą sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych.