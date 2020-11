Sejm odrzucił uchwałę Senatu

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Sejm odrzucił większością bezwzględną uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji tzw. ustawy covidowej.

Za odrzuceniem stanowiska izby wyższej zagłosowało 231 posłów, przeciw - 219, a dwóch wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy, dodatkowe wynagrodzenie za pracę z pacjentami zakażonymi koronawirusem otrzymają pracownicy medyczni bezpośrednio skierowani do niej, a nie wszyscy zaangażowani. Senat chciał odrzucenia tej nowelizacji.



Ustawa bez tej poprawki trafi teraz do podpisu prezydenta.