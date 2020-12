Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzuciła się z nożem na swojego partnera - kobieta ze szczecińskiego Niebuszewa podejrzana o zabójstwo odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło na początku roku, w mieszkaniu pary. Kobieta i mężczyzna byli w dwuletnim związku. Pokrzywdzony wraz z kolegą pił alkohol. W pewnym momencie wyszedł, choć partnerka była temu przeciwna. Gdy wrócił, doszło do kłótni. Nagle kobieta chwyciła nóż i ugodziła nim partnera w klatkę piersiową. Doszło do uszkodzenia płuc i serca. W wyniku obrażeń mężczyzna zmarł.



Policjanci zatrzymali 44-latkę. Na wniosek prokuratora trafiła do aresztu tymczasowego. Wcześniej była kilkukrotnie karana. Przyznała się do winy. Prokuratura nie informuje o bezpośrednim motywie zbrodni.



Teraz grozi jej dożywocie.