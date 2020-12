Holandia straszy Polskę. Zdania gości RSnW podzielone

Fot. www.wikipedia.org / Stephane Mignon

Holandia chce stawiać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości za "naruszenie praworządności", tak zdecydowała Holenderska Izba Reprezentantów. To apel o zmiany w naszym kraju, czy forma nacisku żeby przyjąć unijny budżet? Na ten temat dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Europoseł Lewicy profesor Bogusław Liberadzki powiedział, że mamy się czego obawiać.



- To jest 7 dni przed decyzją. Ponieważ 10 grudnia będzie szczyt, na którym powinniśmy zdecydować czy przyjmujemy wieloletnie ramy finansowe - mówił Liberadzki.



Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego chodzi o grę polityczną.



- Holandia oczywiście gra, żeby ocalić swoje rabaty do składki członkowskiej. Ona teraz będzie atakować Polskę, Węgry, Słowenię. Pan Frans Timmermans atakował Polskę byle nie mówiono o tym, że elementem reformy Unii Europejskiej powinno być ścięcie wszystkich ulg w składkach członkowskich poszczególnych krajów - mówił Czarnecki.



Uchwała, którą przyjęła Holenderska Izba Reprezentantów, wzywa tamtejszy rząd do złożenia skargi wobec Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej "za naruszenie obowiązków wynikających z unijnych traktatów".