Jeszcze mniej miejsc parkingowych w centrum?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Nowe rondo, mini park, nowe chodniki - ale i mniej miejsc do parkowania aut. Szczeciński magistrat zapowiada remont m.in. ulicy Bolesława Śmiałego - na odcinku od Jagiellońskiej do Krzywoustego.

Według projektu tzw. parkowanie skośne zostanie zastąpione równoległym. A to oznacza mniejsza liczbą aut, które będą mogły tam zaparkować. O ile dokładnie - tego nie wiadomo, urząd tego nie policzył.



Pewne jest natomiast, że na wspomnianym odcinku ul. Śmiałego będą 104 miejsca - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Marcin Charęza.



- Ja wiem, że teraz ktoś może tam pójść i zliczyć mi 200 parkujących tam samochodów. Tylko bardzo duża część pojazdów parkuje niezgodnie z przepisami - tłumaczył Charęza.



- Zmiany na Śmiałego, to efekt większych zmian - dodał Marcin Charęza. - Zmieniamy politykę transportową gminy miasta Szczecin. Idziemy w tzw. transport zrównoważony. Staramy się przebudowywać jezdnie, chodniki i skrzyżowania, aby uspokoić ruch.



Zmiany zaakceptowała Rada Osiedla Turzyn. Kto je wykona, to będzie wiadomo za kilka tygodni, kiedy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozstrzygnie przetarg.