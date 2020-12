Prawie pół miliarda dla regionu z rządowego wsparcia [WIDEO, ZDJĘCIA]

12 miliardów złotych trafi do samorządów w całej Polsce - to w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prawie pół miliarda przypadnie województwu zachodniopomorskiemu. Najwięcej - 93 miliony - otrzyma Szczecin.

Około ćwierć miliarda złotych trafi do niedoinwestowanych, po-PGR-owskich miejscowości w całym kraju.







Więcej o inwestycjach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Pieniądze posłużą do walki ze skutkami pandemii, ale pozwolą także na rozwój poszczególnych gmin - podkreślał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Inwestycje muszą być kontynuowane. Inwestycje muszą być prowadzone, bo to jest koło zamachowe gospodarki. Z drugiej strony, wszystkie te inwestycje, również te najmniejsze, to są inwestycje, które pomagają konkretnym mieszkańcom.Jak zapewniał wojewoda, pieniądze trafią do wszystkich miejscowości. - Nie ma wybierania lepszych i gorszych. Polacy żyją zarówno w wielkich miastach, takich jak Szczecin, średnich miastach jak Koszalin, ale żyją także w bardzo małych miejscowościach i tam również te inwestycje muszą trafić - podkreślał Zbigniew Bogucki. Pełna lista inwestycji dofinansowanych w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.